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Відключили від апаратів і не дають ліків: подробиці стану Заворотнюк

Російську актрису Анастасію Заворотнюк перестали лікувати в московській клініці.

заворотнюк

Анастасія Заворотнюк знаходиться в клініці в Москві, де їй лише підтримують штучне дихання і роботу серця.

Пацієнтка клініки розповіла в ефірі однієї з російських телепередач, що лікарі припинили лікування актриси.

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– Лежить просто, підтримують її, штучне дихання і роботу серця, – розповіла жінка.

За її словами, Заворотнюк перестали лікувати 16 вересня.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Родичі актриси не коментують ситуацію.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у Анастасії Заворотнюк остання стадія пухлини мозку.

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