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Ель Каміно: У всі тяжкі – трейлер повнометражного фільму

Стрім-сервіс Netflix опублікував трейлер повнометражного фільму Ель Каміно: У всі тяжкі.

Эль Камино: Во все тяжкие

Трейлер сиквела Ель Каміно: У всі тяжкі з’явився у мережі.

Фільм є повнометражним продовженням культового серіалу У всі тяжкі.

Читайте: Навколо будинку з У всі тяжкі побудують паркан. Фанати кидають піцу на дах

У трейлері показаний герой Аарона Пола Джессі Пінкман і його друзі, до яких він відправився після жорстокої перестрілки.

На Netflix фільм покажуть 11 жовтня.

Нагадаємо, минулого року канал AMC підготував анімаційний триб’ют до 10-річчя виходу першої серії У всі тяжкі.

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