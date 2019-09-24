Стрім-сервіс Netflix опублікував трейлер повнометражного фільму Ель Каміно: У всі тяжкі.
Трейлер сиквела Ель Каміно: У всі тяжкі з’явився у мережі.
Фільм є повнометражним продовженням культового серіалу У всі тяжкі.
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У трейлері показаний герой Аарона Пола Джессі Пінкман і його друзі, до яких він відправився після жорстокої перестрілки.
На Netflix фільм покажуть 11 жовтня.
Нагадаємо, минулого року канал AMC підготував анімаційний триб’ют до 10-річчя виходу першої серії У всі тяжкі.
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