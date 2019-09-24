Американська співачка Леді Гага впала біля дверей машини.

З відомою співачкою Леді Гагою стався конфуз. Вона йшла за руку зі своїм асистентом, в якийсь момент зірка відштовхує його і сама намагається відкрити двері машини. Якраз у цей момент вона і падає на тротуар. Але швидко встає і навіть робить коронну посмішку на камеру.

Відео конфузу було опубліковано на офіційній сторінці порталу TMZ в Twitter. Ролик був знятий у Лос-Анджелесі.

Читайте: Пісню Леді Гаги Shallow назвали плагіатом

Більшість користувачів під відео написали, що співачка була у стані алкогольного сп’яніння. Інші припустили, що вона оступилася через темні окуляри, які одягнула ввечері.

До речі, американська поп-діва Крістіна Агілера впала зі сходів під час виступу у Росії.