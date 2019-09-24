Актриса Демі Мур розповіла, що в 15 років її зґвалтував чоловік похилого віку, а мати артистки отримала за це $500.

Актриса Демі Мур розповіла, що у віці 15 років у своєму будинку вона стала жертвою зґвалтування.

Вона повернулася додому і виявила в квартирі похилого знайомого своєї матері. Зґвалтувавши дівчинку, злочинець сказав, що зробив це за згодою її матері, якій заплатив $500.

– Це було зґвалтування. І руйнівна зрада, розкрите жорстоким питанням цієї людини: Як воно, бути повією власної матері за $500?, – написала Мур у своїх мемуарах Навиворіт.

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Актриса розповіла, що її мати була алкоголічкою та в підлітковому віці водила її в бари, щоб чоловіки їх помітили. Жінка померла у 1998 році.

Раніше Демі Мур розповіла, що її екс-чоловік Ештон Кутчер схилив її до групового сексу.

Джерело: The Guardian