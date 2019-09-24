На Netflix вийшли 12 епізодів детективного серіалу Злочинець, де дія відбувається лише в кімнаті для допитів, кабінеті, звідки ведеться спостереження і коридорі поліцейської дільниці. Критики вважають це найцікавішим детективом 2019 року.

Серіал Злочинець знімався кількома мовами, три епізоди зняті англійською мовою, решта – німецькою, французькою та іспанською.

Кожна серія має завершений сюжет, а саме допит підозрюваного у різних злочинах.

– Нам дуже сподобалася ідея роботи в обмеженому просторі, – сказав співавтор серіалу Джордж Кей.

У серіалі Злочинець немає дії як такої, є тільки розмови. Злочини, про які йде мова, можна побачити тільки в поліцейських документах або на екрані монітора, де їх показують підозрюваним.

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За перші 12 годин після виходу серіал набрав середню оцінку 9,4 з 10 на IMDB, а також рейтинг 80% на сервісі Rotten Tomatoes.

До слова, фінальна серія серіалу Гра престолів стала рекордною для телеканалу HBO.