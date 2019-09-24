Навколо стану Анастасії Заворотнюк багато чуток, а медсестрам клініки, де проходить лікування актриса, раз у раз надходять пропозиції від ЗМІ.

Персоналу лікарні, де проходить лікування Анастасія Заворотнюк, щодня надходять пропозиції від росЗМІ. При цьому журналісти самі намагаються потрапити до лікарні, але посилена охорона їх не пускає.

Представники преси просять сфотографувати хвору актрису у палаті і пропонують за це великі суми грошей. Деякі з них доходять до мільйона рублів.

Крім того, росЗМІ підрахували вартість її нерухомості та практично склали за неї заповіт. З’ясувалося, що у Заворотнюк є дві квартири в елітному комплексі у Криму. Обидві квартири оцінюються у 230 млн рублів, а це $3 606 400. Також у актриси є заміський особняк у селищі Крешіно. Це триповерховий будинок у 900 кв.м.

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А тим часом ніяких офіційних заяв від родини Заворотнюк ні про її стан, ні про її діагноз не надходило.

Однак два дні тому у росЗМІ з’явилася інформація, що Петро Чернишов вперше прокоментував стан дружини. Він нібито на питання про здоров’я дружини відповів фігуристові Олексію Ягудіну:

– Молимося.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували подробиці стану Заворотнюк 23 вересня.