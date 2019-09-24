Дочка Анастасії Заворотнюк Анна вперше після чуток про хворобу матері зробила публічну заяву.
Модель та актриса Анна Заворотнюк у своєму Instagram вперше звернулася до шанувальників і журналістів щодо чуток про хворобу своєї матері Анастасії Заворотнюк.
– Журналісти, залиште мене і мою сім’ю в спокої та дякую тим людям, які щиро бажають добра, – заявила Анна.
Читайте: Відключили від апаратів і не дають ліків: подробиці стану Заворотнюк
Також 23-річна дівчина відреагувала на чутки про те, що їй пропонували щалені гроші за те, що вона прийде на ефір і розповість про стан мами.
– Відповідально заявляю, що новина про те, що мені пропонувалася багатомільйонна сума за виступ у програмі Андрія Малахова – абсолютний фейк. Ні сам Андрій Малахов, ні редактори програми до мене з такою пропозицією не зверталися.
Ще раз прошу журналістів ставитися до фактів відповідально і не спекулювати вигаданими сенсаціями, – заявила Ганна.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у Анастасії Заворотнюк остання стадія пухлини мозку.
Фото: anna_zavorotnyuk