Дочка Анастасії Заворотнюк Анна вперше після чуток про хворобу матері зробила публічну заяву.

Модель та актриса Анна Заворотнюк у своєму Instagram вперше звернулася до шанувальників і журналістів щодо чуток про хворобу своєї матері Анастасії Заворотнюк.

– Журналісти, залиште мене і мою сім’ю в спокої та дякую тим людям, які щиро бажають добра, – заявила Анна.

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Також 23-річна дівчина відреагувала на чутки про те, що їй пропонували щалені гроші за те, що вона прийде на ефір і розповість про стан мами.

– Відповідально заявляю, що новина про те, що мені пропонувалася багатомільйонна сума за виступ у програмі Андрія Малахова – абсолютний фейк. Ні сам Андрій Малахов, ні редактори програми до мене з такою пропозицією не зверталися. Ще раз прошу журналістів ставитися до фактів відповідально і не спекулювати вигаданими сенсаціями, – заявила Ганна.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у Анастасії Заворотнюк остання стадія пухлини мозку.

Фото: anna_zavorotnyuk