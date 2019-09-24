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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Записки кров’ю і чатування під під’їздом: на що здатні фанати заради зустрічі з кумиром

Безмежна любов до кумирів спонукає фанатів інколи робити шалені вчинки. На що здатні фанати, аби зустрітися з зірками віч-на-віч – читайте на Фактах ICTV.

Записки кров’ю і чатування під під’їздом: на що здатні фанати заради зустрічі з кумиром

Від прихильників можна чекати не тільки квітів і подарунків, а ще й погроз і переслідувань.

Фанат Тейлор Свіфт переплив залив, щоб потрапити у будинок співачки через приватний пляж. А прихильниця Роберта Паттінсона напала на нього з ножицями аби відрізати пасмо волосся.

Дивний подарунок отримав одного разу корейський співак Таецион. Йому  надіслали ведмедика з запискою всередині, написаною кров’ю.

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Фанати українських зірок також не пасуть задніх і дивують свої кумирів.

Травесті-діва Монро інколи отримує інтимні знімки від прихильників, а фітнес-тренеру Аніті Луценко фанат щодня бажав доброго ранку і надсилав вірші еротичного характеру.

Фанатки телеведучого Григорія Решетника просто дзвонили і писали повідомлення вночі. А на Іраклі Макацарію одна віддана прихальниця щодня чекала біля під’їзду.

А от заради співака Павла Зіброва фанатки залазили трубою на четвертий поверх готелю.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, чому зірки мріють бути звичайними людьми.

Фото: Anita Lutsenko

Джерело: Ранок у великому місті

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