Співачка Анастасія Каменських опублікувала відверте фото з відпустки зі своїм чоловіком репером Потапом.

Популярна українська співачка Настя Каменських вирушила у відпустку зі своїм чоловіком репером і продюсером Потапом.

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Також вона вже встигла опублікувати відверте фото в купальнику.

– Це наша втеча Потап. Всього 4 дні. Багато кохання та сонця, – підписала знімок Каменських.

Раніше Факти ICTV писали, що німецька супермодель Клаудія Шиффер знялася у “голій” фотосесії для Vogue.

Фото: kamenskux