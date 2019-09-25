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Багато кохання та сонця: Каменських оголилася на відпочинку з Потапом

Співачка Анастасія Каменських опублікувала відверте фото з відпустки зі своїм чоловіком репером Потапом.

Багато кохання та сонця: Каменських оголилася на відпочинку з Потапом

Популярна українська співачка Настя Каменських вирушила у відпустку зі своїм чоловіком репером і продюсером Потапом.

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Також вона вже встигла опублікувати відверте фото в купальнику.

– Це наша втеча Потап. Всього 4 дні. Багато кохання та сонця, – підписала знімок Каменських.

 

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This is our with @realpotap escape. Just 4 days. A lot of love and sun

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше Факти ICTV писали, що німецька супермодель Клаудія Шиффер знялася у “голій” фотосесії для Vogue.

Фото: kamenskux

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