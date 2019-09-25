Співачка Анастасія Каменських опублікувала відверте фото з відпустки зі своїм чоловіком репером Потапом.
Популярна українська співачка Настя Каменських вирушила у відпустку зі своїм чоловіком репером і продюсером Потапом.
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Також вона вже встигла опублікувати відверте фото в купальнику.
– Це наша втеча Потап. Всього 4 дні. Багато кохання та сонця, – підписала знімок Каменських.
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This is our with @realpotap escape. Just 4 days. A lot of love and sun
Раніше Факти ICTV писали, що німецька супермодель Клаудія Шиффер знялася у “голій” фотосесії для Vogue.
Фото: kamenskux