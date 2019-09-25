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Ештон Кутчер відповів на звинувачення Демі Мур у зрадах

Актор Ештон Кутчер, якого колишня дружина Демі Мур звинуватила у зрадах та примусі до групового сексу, відреагував на звинувачення.

ештон кутчер демі мур

Ештон Кутчер планував емоційно відреагувати на звинувачення колишньої дружини Демі Мур, але його відмовила від цього родина.

Я збирався натиснути кнопку та зберегти дійсно уїдливий твіт. Та потім подивився на мого сина, доньку та дружину і видалив його, – написав актор у Twitter.

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Пізніше американський актор процитував свого батька і написав:

Життя прекрасне – Ларі Кутчер.

Нагадаємо, раніше Демі Мур випустила біографічну книгу Навиворіт. У ній актриса звинуватила екс-чоловіка Ештона Кутчера у зрадах і схилянні до групового сексу.

Фото: Dreamstime

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