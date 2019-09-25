Актор Ештон Кутчер, якого колишня дружина Демі Мур звинуватила у зрадах та примусі до групового сексу, відреагував на звинувачення.
Ештон Кутчер планував емоційно відреагувати на звинувачення колишньої дружини Демі Мур, але його відмовила від цього родина.
Я збирався натиснути кнопку та зберегти дійсно уїдливий твіт. Та потім подивився на мого сина, доньку та дружину і видалив його, – написав актор у Twitter.
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Пізніше американський актор процитував свого батька і написав:
Життя прекрасне – Ларі Кутчер.
Нагадаємо, раніше Демі Мур випустила біографічну книгу Навиворіт. У ній актриса звинуватила екс-чоловіка Ештона Кутчера у зрадах і схилянні до групового сексу.
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