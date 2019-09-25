У мережі з’явився новий кліп гурту The Hardkiss на пісню Жива.

Сингл присвячений коханю, ненависті та жіночому переродженню.

Читайте: Не пили: Аліна Паш представила пісню про гендерну рівність

– Кров у кадрі у The Hardkiss з’явилася вперше. Розумію, що комусь історія здасться похмурою, але вампіри без крові – це не наше кіно. Ми настільки загралися з містикою, що в самому фіналі зйомок сталася НС. Піротехніка підвела і на мені спалахнуло плаття. Але, спасибі, всі добре, я Жива. – розповіла Юлія Саніна.