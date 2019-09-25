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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Кров та самоспалення: кліп The Hardkiss на пісню Жива

Гурт The Hardkiss презентував новий кліп на україномовну пісню Жива.

Кров та самоспалення: кліп The Hardkiss на пісню Жива

У мережі з’явився новий кліп гурту The Hardkiss на пісню Жива.

Сингл присвячений коханю, ненависті та жіночому переродженню.

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– Кров у кадрі у The Hardkiss з’явилася вперше. Розумію, що комусь історія здасться похмурою, але вампіри без крові – це не наше кіно. Ми настільки загралися з містикою, що в самому фіналі зйомок сталася НС. Піротехніка підвела і на мені спалахнуло плаття. Але, спасибі, всі добре, я Жива. – розповіла Юлія Саніна.

Режисером відео став Мити Мисюра.

Раніше Факти ICTV писали, що O.Torvald та Юлія Юріна презентували спільну відеороботу на пісню Роздягни мене.

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