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Лобода розповіла, що хотіла б змінити у своїй зовнішності

Українська співачка Світлана Лобода розповіла, що хотіла б змінити ніс.

лобода

Світлана Лобода розповіла, що знає про свої недоліки, але боїться робити пластичну операцію.

– Мені не подобається мій ніс, а решта все мені подобається, – сказала вона.

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За її словами, всі думають, що у неї зроблені вилиці і овал обличчя, але це неправда.

– У мене певна міміка. Мені не можна її втратити. Люди люблять цього артиста – ось цей образ, який вони бачать, тому я буду максимально пізніше торкатися до своєї зовнішності, щоб нічого не нашкодити, – сказала вона.

Також вона додала, що груди і волосся у неї теж натуральні.

До речі, Лобода заявила, що їй не подобаються відносини між Україною і Росією і вона хотіла б, щоб країни дружили.

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