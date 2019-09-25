Українська співачка Світлана Лобода заявила, що їй не подобається те, що відбувається між Україною і Росією.

Світлана Лобода в інтерв’ю Ксенії Собчак заявила, що їй не подобаються відносини між Україною і Росією і вона хотіла б, щоб країни дружили.

Також вона зазначила, що не бачить сенсу це коментувати.

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Співачка додала, що їй все одно, де жити. Найважливіше для неї – любов шанувальників.

– Я люблю людей, перш за все, я люблю бути там, де люблять мою творчість, мою музику і роботу. Де приймають мене, де люди на мене чекають. Яка до біса різниця, яка це країна? Росія, Україна, Казахстан… У світі багато країн. Те, що відбувається в політиці, нас, артистів не стосується. Ми поза цим всім, – сказала вона.

Лобода зазначила, що вона живе на три країни. У неї є будинок в Києві, Москві і в ще одній країні, яку вона вирішила не називати.

До слова, Лобода проговорилася про відносини з Тіллем Ліндеманном. За її словами, пару пов’язує контракт, про який вона не може говорити.