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Навиворіт: топ-5 одкровень Демі Мур у мемуарах

У біографічній книзі Навиворіт Демі Мур поділилася з прихильниками багатьма одкровеннями зі свого життя. Топ-5 спогадів зібрали Факти ICTV.

Навиворіт: топ-5 одкровень Демі Мур у мемуарах

Книга Навиворіт Демі Мур розповідає про найбільш хвилюючі моменти життя актриси.

Зґвалтування у 19-річному віці

У 19 років Демі Мур зґвалтував чоловік похилого віку. Це був знайомий матері Демі, яка була алкоголічкою, а в підлітковому віці водила доньку в бари, щоб чоловіки їх помітили.

Зґвалтувавши дівчинку, злочинець сказав, що зробив це за згодою матері, якій заплатив $500.

Зрада чоловіка

Виявляється, шлюб Демі Мур і Ештона Кутчера був не настільки щасливим, як могло здаватися на картинці.

Акторка у мемуарах Навиворіт розповіла, що колишній чоловік двічі зрадив їй та схилив до заняття сексом із ще однією жінкою.

За словами Демі Мур, зради Ештона Кутчера почалися відразу після групового сексу. Він зрадив їй з дівчиною Брітні Джонс. Потім у актора була ще одна коханка Сара Ліль.

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Зрадила першому чоловіку

За день до весілля зі своїм першим чоловіком музикантом Фредді Муром, Демі зрадила йому.

Акторка зізналася, що у ніч перед весіллям дзвонила хлопцю, з яким познайомилася на зйомках, а потім пішла зі свого дівич-вечора і поїхала до нього в гості.

Передозування наркотиками

Демі Мур зізналася, що у неї було передозування наркотиками через два місяці після того, як вона дізналася про зраду чоловіка Ештона Кутчера.

Тоді вона влаштувала вечірку, на якій була присутня її 23-річна дочка Румер Вілліс. Гості почали вживати закис азоту і Мур приєдналася до них. Після цього знаменитість вживала синтетичну марихуану, що призвело до нападу.

Діти Демі Мур не спілуквалися з матір’ю протягом року.

Демі Мур була алко- і наркозалежною

Актриса приховувала від всіх свою залежність. Вона зізнається, що була дуже хвора. Її тіло відключалося, а органи переставали працювати.

До слова, книгу Навиворіт можна придбати на Amazon. Там її можна також послухати.

Раніше Ештон Кутчер відповів на звинувачення Демі Мур у зрадах.

Фото: Demi Moore

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