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Уже рік не живуть разом: Яна Соломко розлучилася з чоловіком

Співачка Яна Соломко, яка виступає під іменем SOYANA розлучилася, інформацію про це підтвердив її колишній чоловік.

Уже рік не живуть разом: Яна Соломко розлучилася з чоловіком

Яна Соломко уже рік не живе зі своїм чоловіком Олегом Солодуховим, який оголосив, що вони офіційно розлучилися.

На офіційній сторінці Яни Соломко в Instagram з’явилось нове фото, на якому артистка позує разом із американським виконавцем Джейсоном Деруло.

– Офіційно. Щоб уникнути подальших запитань і домислів, поспішаю повідомити – ми з Яною вже рік не живемо разом і офіційно в розлученні. Яні бажаю всього найкращого у всіх її починаннях.

Щиро бажаю їй бути щасливою, – заявив екс-чоловік Соломко.

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Пара перебувала у шлюбі з 2014 року. Розкішна весільна церемонія відбулась на Домінікані. У подружжя є спільна донька Кіра.

Нагадаємо, російська телеведуча Ксенія Собчак вийшла заміж вдруге.

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