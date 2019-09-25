Співачка Яна Соломко, яка виступає під іменем SOYANA розлучилася, інформацію про це підтвердив її колишній чоловік.

Яна Соломко уже рік не живе зі своїм чоловіком Олегом Солодуховим, який оголосив, що вони офіційно розлучилися.

На офіційній сторінці Яни Соломко в Instagram з’явилось нове фото, на якому артистка позує разом із американським виконавцем Джейсоном Деруло.

– Офіційно. Щоб уникнути подальших запитань і домислів, поспішаю повідомити – ми з Яною вже рік не живемо разом і офіційно в розлученні. Яні бажаю всього найкращого у всіх її починаннях. Щиро бажаю їй бути щасливою, – заявив екс-чоловік Соломко.

Читайте: Беллуччі та Кассель вперше після розлучення разом з’явилися на публіці

Пара перебувала у шлюбі з 2014 року. Розкішна весільна церемонія відбулась на Домінікані. У подружжя є спільна донька Кіра.

Нагадаємо, російська телеведуча Ксенія Собчак вийшла заміж вдруге.