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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вільна каса: Jerry Heil презентувала запальний кліп

Українська співачка Jerry Heil опублікувала новий кліп на пісню Вільна каса, який може отримати такий же успіх, як і Охрана отмена.

Вільна каса: Jerry Heil презентувала запальний кліп

Jerry Heil оприлюднила яскраве відео до пісні Вільна каса.

– У трек я вклала декілька основних меседжів. По-перше, іронічне ставлення до побуту.

А також висміювання застарілих традицій і рамок, що змушують почуватися неповноцінно: ніби є певний вік, до якого потрібно одружитися і народити, – зазначила Jerry Heil.

Композиція увійде до майбутнього альбому артистки із назвою Я Яна.

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Прем’єра альбому на YouTube-каналі відбудеться 27 вересня.

Раніше Факти ICTV писали, що O.Torvald та Юлія Юріна презентували спільну відеороботу на пісню Роздягни мене.

Фото: thejerryheil

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