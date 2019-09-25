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Я не в рабстві, я в коханні: Лобода проговорилася про стосунки з Ліндеманном

Співачка Світлана Лобода заявила, що їй не можна говорити про стосунки з лідером групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.

лобода

Світлана Лобода проговорилася про стосунки з Тіллем Ліндеманном в інтерв’ю Ксенії Собчак.

За її словами, пару пов’язує контракт, про який вона не може говорити.

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Лобода сказала, що в її ситуації щасливі стосунки можливі тільки з людиною, яка живе в іншій країні.

– Коли ти зустрічаєшся, у тебе любов, а потім раз – людина полетіла, і ти добре себе почуваєш, тому що зараз ти займаєшся роботою. Через місяць знову приїхала і знову любов, – сказала вона.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року Світлана Лобода вдруге стала мамою.

ЗМІ неодноразово писали про те, що батьком її дитини є соліст рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

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