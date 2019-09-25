Світлана Лобода розповіла, що знайома з президентом України Володимиром Зеленським і дуже в нього вірить.

Українська співачка Світлана Лобода розповіла в інтерв’ю Ксенії Собчак, що знайома з президентом України Володимиром Зеленським.

– У мене до нього дуже тепле ставлення і я в нього вірю. Я б дуже хотіла, щоб він той позитив, що у нього є, використав на благо всіх людей. Тому що люди дуже страждають, – сказала вона.

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Лобода зазначила, що зараз складний час і необхідно почекати.

– Почекати, щоб трошки все заспокоїлося. Я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський в силу того, що він творча людина все-таки якось все налагодить, – сказала вона.

До речі, Лобода заявила, що їй не подобаються відносини між Україною і Росією і вона хотіла б, щоб країни дружили.