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Я в нього дуже вірю: Лобода про ставлення до Зеленського

Світлана Лобода розповіла, що знайома з президентом України Володимиром Зеленським і дуже в нього вірить.

лобода

Українська співачка Світлана Лобода розповіла в інтерв’ю Ксенії Собчак, що знайома з президентом України Володимиром Зеленським.

– У мене до нього дуже тепле ставлення і я в нього вірю. Я б дуже хотіла, щоб він той позитив, що у нього є, використав на благо всіх людей. Тому що люди дуже страждають, – сказала вона.

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Лобода зазначила, що зараз складний час і необхідно почекати.

– Почекати, щоб трошки все заспокоїлося. Я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський в силу того, що він творча людина все-таки якось все налагодить, – сказала вона.

До речі, Лобода заявила, що їй не подобаються відносини між Україною і Росією і вона хотіла б, щоб країни дружили.

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