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Джессіка Сімпсон за півроку схудла на 45 кг

Популярна американська співачка Джесіка Сімпсон схудла на 45 кг.

Джессіка Сімпсон за півроку схудла на 45 кг

Після пологів відомій співачці Джесіці Сімпсон вдалося скинути 45 кг. Вона показала фотографію неймовірних змін. На ній зірка позує у чорній сукні, що підкреслює її струнку фігуру.

 

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NYC Ladies’ Night ✨

Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)


Вона народила третю дитину півроку тому.

Читайте: Вправи для схуднення в домашніх умовах

Про секрети схуднення зірка поки не поширюється.

До речі, 47-річна американська співачка Мерайя Кері за місяць скинула 14 кілограмів.

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