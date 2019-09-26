PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Ірландець: трейлер першого фільму Скорсезе для Netflix з Аль Пачіно та Де Ніро

У мережі з’явився другий трейлер фільму Мартіна Скорсезе ірландець з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро.

роберт де ниро

На YouTube-каналі The Tonight Show Starring Jimmy Fallon з’явився трейлер фільму Мартіна Скорсезе Ірландець.

Фільм стане першою картиною для Netflix.

Сюжет заснований на реальних подіях і розповідає про найманого вбивцю Френка Ширана.

Читайте: Ель Каміно: У всі тяжкі – трейлер повнометражного фільмa

Головну роль зіграє Роберт Де Ніро. Також до акторського складу увійдуть Аль Пачіно, Джо Пеші і Харві Кейтель.

Картина вийде на Netflix 27 листопада.

Нагадаємо, перший трейлер фільму Ірландець вийшов 31 липня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вийшов перший трейлер фільму Скорсезе Ірландець
Вийшов перший трейлер фільму Скорсезе Ірландець
де ніро
75-річний Роберт Де Ніро розлучається з дружиною
Роберт Де Ніро і Байден отримали бомбу слідом за Обамою і Клінтон
Роберт Де Ніро і Байден отримали бомбу слідом за Обамою і Клінтон
Людина з низьким IQ: Трамп відповів Роберту Де Ніро
Людина з низьким IQ: Трамп відповів Роберту Де Ніро
Роберт де Ніро
F*ck Trump! Роберт де Ніро вилаявся на Трампа у прямому ефірі та зірвав овації
Роберт Де Ніро взув черевики на платформі, щоб бути вищим за Аль Пачіно
Роберт Де Ніро взув черевики на платформі, щоб бути вищим за Аль Пачіно
Не досить славні. 5 культових фільмів, які не отримали Оскар
Не досить славні. 5 культових фільмів, які не отримали Оскар
У Нью-Йорку протест: проти Трампа виступили світові зірки
У Нью-Йорку протест: проти Трампа виступили світові зірки
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка