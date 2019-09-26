Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер через інфекційне захворювання потрапила до лікарні.
Кайлі Дженнер з гострими ознаками інфекційного захворювання госпіталізували до однієї з лікарень Лос-Анджелеса. Відомо, що зірка декілька днів займалася самолікуванням, але це не дало результатів.
За данними інсайдерів, модель госпіталізована з ускладненнями після грипу, які супроводжувалися сухим кашлем, запамороченням і нудотою.
– На жаль, я дійсно хвора і не можу подорожувати. Мені дуже шкода пропускати це шоу, але я знаю, що моя дивовижна команда і мої друзі, які перебувають в місті для цієї події, допоможуть провести все на вищому рівні, – написала вона у своєму Twitter.
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Зірка повинна була летіти до Парижа на Тиждень моди. Також вона пропустила церемонію вручення премії Еммі, де мала бути разом із сестрами.
До речі, журнал Playboy опублікував у соцмережі три свіжі спекотні фотографії з Кайлі Дженнер.