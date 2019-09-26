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Може вбити наповал: Винник про прихильників і хейтерів у соцмережах

Український співак Олег Винник в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, чи реально прихильникам отримати від нього відповідь у соцмережах.

Олег Винник

Олег Винник в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Катерині Рудешко зізнався, що продивляється коментарі у соцмережах та навіть може поставити лайк.

– Можу лайкнути, я постійно слідкую, я постійно там. Навіть іноді пишуть мені: “Олег, ти тут взагалі є? Ти бачиш, що ми тобі пишимо?”. Звичайно, я все бачу. Звісно, не всі коментарі можу встигнути прочитати, але я завжди в курсі. Буває навіть, що я відповідаю на коментарі.

Читайте: Я говорю про безпеку: Олег Винник розповів про шалених фанаток

Також він зізнався, що є емоційною людиною та іноді якийсь коментар може його “вбити наповал”.

Більше дивіться в ексклюзивному інтерв’ю Фактів ICTV.

До речі, Олег Винник розповів, що коли він вперше вийшов на велику сцену у нього відібрало руки до плечей.

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