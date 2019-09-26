Уже цієї осені столичний культурний центр Freedom Hall представить найяскравіших світових джазових зірок під час фестивалю Jazz Weekend.

У Києві 21-23 і 29 листопада буде проходити джазовий фестиваль Jazz Weekend.

Jazz Weekend – нове ім’я зі славною 15-річною передісторією авторитетного фестивалю DоDж. Засновником та ідеологом нового фестивального формату став Олександр Сірий, президент джазового фестивалю DoDж, який з нульових привозив в Україну найбільші світові джазові імена, познайомив Київ з Ніно Катамадзе і вивів на велику сцену десятки молодих українських музикантів.

Штаб-квартирою фестивального формату став оновлений культурний центр Freedom Hall, майданчик, на якому великий джаз тепер живе поруч зі світовим театром, прославленими танцювальними колективами, академічними музикантами і божевільними експериментальними шоу.

На новій величезній сцені виступлять не тільки музиканти, які кілька десятиліть живуть на вершині джазового Олімпу, а й новітні американські зірки, номінанти на Grammy.

21 листопада фестиваль відкриє зустріч з автентичним американським сімейним джазовим колективом The Baylor Project. У його виконанні глядачі почують джаз з незрівнянним присмаком госпелу, блюзу та соулу.

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Крім того, слухачів чекають такі легенди, як проект Incognito, який ось уже чотири десятиліття користується шаленою популярністю в світі. Гурт створив у кінці 1970-х гітарист, співак, продюсер Жан-Поль Блуї Монік. За 40-річну кар’єру музиканти випустили понад 15 альбомів і десятки синглів. Київ зустріне колектив вже 22 листопада.

Гурт Mezzoforte з Ісландії, який виступає 23 листопада, це один з найстаріших європейських джазових колективів, який з моменту створення у 1977 році випустив 14 альбомів і 6 збірок.

Останній виступ пройде 29 листопада, на сцену культурного центру вийде американський лауреат премії Греммі, піаніст, аранжувальник і продюсер Боб Джеймс. Він спеціально прилітає на Jazz Weekend в Київ для спільного виступу з українським саксофоністом Андрієм Чмутом. Такий виступ є сміливою заявкою на входження українського музиканта в великий джазовий клуб під патронатом Боба Джеймса, з ім’ям якого на афішах всіх континентів стояли найвизначніші імена в історії джазової музики.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві вперше відбувся фестиваль міської культури Булгаков-FEST, на якому побували тисячі киян і гостей столиці.