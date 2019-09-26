Український співак Олег Винник розповів, що коли він вперше вийшов на велику сцену у нього відібрало руки до плечей.

Журналістка Фактів ICTV Катерина Рудешко взяла інтерв’ю у Олега Винника, в якому він поділився емоціями від першого виступу на світовій сцені. Коли співак виконував головну роль Жана Вальжана у мюзиклі Знедоленні у нього відібрало руки до плечей.

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– Відібрало руки до плечей. При цьому потрібно було співати дуже емоційно. Це був страх у тілі. І, слава Богу, на сьогодні він не виникає.

Але хвилювання все ж таки є. Звичайно, ти вже контролюєш ситуацію, все розумієш, але ти не можеш з цим впоратися. Без хвилювання не потрібно виходити на сцену. Адже тоді людина холодна і не для сцени, – повідомив співак.