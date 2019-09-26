Український співак Олег Винник взяв участь у російському проекті Всем мир гурту Мир 519.

Олег Винник взяв участь у російській акції Всем мир, яка закликає людей до мирного життя.

Співак з’явився у кліпі у футболці з хештегом #всеммир.

Своє відеозвернення Олег Винник розпочав зі слів легендарного хіта Вовчиця:

Знає про вірну любов лісове озерце, плаче нічної пори одиноке серце. Я не хочу, щоби батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоби молоді дружини ставали вдовами. І я не хочу, щоби страждали діти. Давайте не забувати, що ми прийшли в цей світ, щоби навчитися любити, а не відбирати життя один в одного. Усім мир!

У ролику знялися такі російські знаменитості, як Валерій Сюткін, Олексій Кортнєв, Зара, Володимир Познер, Ігор Крутой, Тамара Гвердцителі, Валерія, Дмитро Маліков, Нона Гришаєва та інші.

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У прес-службі співака повідомили, що його участь у російському ролику була спрямована на те, щоб підтримати міжнародний проект, який був запущений в Міжнародний день миру. Рішення долучитися до акції не суперечить життєвій позиції артиста.

Оскільки, за умовами проекту, учасник повинен був самостійно зняти на камеру те, що він хоче сказати на захист миру на планеті і вимовити фразу Всім Мир рідною мовою.

До слова, раніше Олег Винник розповів про прихильників і хейтерів у соцмережах.