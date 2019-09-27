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50 років Abbey Road: The Beatles виклали кліп Here Comes the Sun

The Beatles опублікували кліп Here Сомеѕ the Sun на честь 50-річчя свого альбому Abbey Road.

The Beatles

На YouTube-каналі The Beatles опублікований кліп на пісню Here Сомеѕ the Sun з нагоди 50-річчя одинадцятого студійного альбому Abbey Road.

– The Beatles відзначать ювілей альбому набором красиво оформлених пластинок, які будуть випущені 27 вересня, – йдеться у підписі до відео.

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У нове видання альбому будуть включені 17 пісень в нових аранжуваннях, які створені продюсером Джайлзом Мартіном і режисером Семом Океллом.

Нагадаємо, минулого року The Beatles на честь 50-річчя свого альбому The White Album опублікували новий кліп на пісню Glass Onion.

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