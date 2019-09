The Beatles опублікували кліп Here Сомеѕ the Sun на честь 50-річчя свого альбому Abbey Road.

На YouTube-каналі The Beatles опублікований кліп на пісню Here Сомеѕ the Sun з нагоди 50-річчя одинадцятого студійного альбому Abbey Road.

– The Beatles відзначать ювілей альбому набором красиво оформлених пластинок, які будуть випущені 27 вересня, – йдеться у підписі до відео.

У нове видання альбому будуть включені 17 пісень в нових аранжуваннях, які створені продюсером Джайлзом Мартіном і режисером Семом Океллом.

Нагадаємо, минулого року The Beatles на честь 50-річчя свого альбому The White Album опублікували новий кліп на пісню Glass Onion.