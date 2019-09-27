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Екс-співробітниця клініки хоче продати 17 фото і три відео з Заворотнюк

Колишня співробітниця клініки, де проходить лікування Анастасія Заворотнюк, намагається продати ЗМІ фотографії актриси.

Екс-співробітниця клініки хоче продати 17 фото і три відео з Заворотнюк

Екс-працівниця лікарні, де зараз знаходиться Анастасія Заворотнюк, хоче продати ЗМІ фотографії зірки і відео з нею. Вона стверджує, що до звільнення з клініки нібито встигла зняти три відео і зробити 17 знімків хворої актриси.

Зараз вона готова передати їх журналістам, звісно, не безкоштовно. Яку саме суму хоче жінка, вона не розповіла.

– У мене є відео Заворотнюк у лікарні, зняте мною особисто, і 17 фотографій, зроблені у період з 15 вересня по 25 вересня 2019 року. Готова передати всі записи анонімно. За винагороду, – каже вона.

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Жінка додала, що один ролик триває 58 секунд, ще два – по 32 секунди.

До речі, персоналу лікарні, де проходить лікування Анастасія Заворотнюк, щодня надходять пропозиції від росЗМІ. Вони просять сфотографувати актрису.

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