Український співак Олег Винник опинився у центрі скандалу після виходу ролика Всем мир. Згодом ім’я артиста з’явилося в базі Миротворець.

Скандал довкола Олега Винника розгорівся після виходу ролика Всем мир.

На відео співак з’явився у футболці з хештегом #всеммир.

– Знає про вірну любов лісове озерце, плачі нічної пори одиноке серце. Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовами. І я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, що ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не відбирати життя один у одного. Всім мир! – сказав Олег Винник.

На відео також з’явилися російські знаменитості – Валерій Сюткін, Олексій Кортнєв, Володимир Познер, Ігор Крутой, Тамара Гвердцителі, Валерія, Дмитро Маліков і інші.

Що сказали у Винника

У прес-службі Олега Винника відзначили, що участь артиста була направлена на підтримку міжнародного проекту до Міжнародного дня миру. І участь в акції ніяк не суперечить життєвій позиції співака.

Кожен учасник проекту повинен був самостійно зняти на камеру те, що він хоче сказати на захист миру на планеті, і вимовити фразу Всем мир рідною мовою.

Що думають у соцмережах

У соцмережах появу Винника в ролику сприйняли по-різному.

– Молодець!

– Росіяни і мир – це щось з області фантастики… Стелять добре, а за спиною ніж тримають.

– Ех Олег, чимало вовчиць обурені таким вчинком! Вовчиці у гніві.

– Слухайте краще Тополю і насолоджуйтеся красивим голосом.

Що з Миротворцем

Незабаром ім’я Олега Винника з’явилося в розділі Чистилище на сайті бази Миротворець.

– Учасник російської пропагандистської антиукраїнської акції #всеммир, спрямованої на перекладання відповідальності розв’язаної Росією (країна-агресор) війни на Україну, – йдеться в описі.

До речі, в ексклюзивному інтерв’ю Олег Винник розповів про перший виступ на світовій сцені, спілкування з прихильницями і хейтерів у мережі.