Українська виконавиця Alyona Alyona представила кліп на пісню Завтра.
Alyona Alyona представила кліп Завтра, який став одинадцятим за рахунком відео виконавиці.
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У пісні Alyona Alyona ділиться з шанувальниками творчими буднями. Вона розповідає про гастролі та концерти.
– Я не знаю, де я буду завтра, – співається в приспіві.
Кліп зроблений в стилі документального фільму. У відео можна побачити Noize MC, ONUKA, Skepta, Еліну Паніку і Колю Ekspert.
Нагадаємо, Alyona Alyona отримала нагороду Anchor award за популярність, якою вона досягла всього за рік.
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