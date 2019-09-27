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Завтра: Alyona Alyona представила кліп з ONUKA і Noize MC

Українська виконавиця Alyona Alyona представила кліп на пісню Завтра.

Alyona Alyona завтра

Alyona Alyona представила кліп Завтра, який став одинадцятим за рахунком відео виконавиці.

Читайте: Булінг: Alyona Alyona презентувала новий кліп

У пісні Alyona Alyona ділиться з шанувальниками творчими буднями. Вона розповідає про гастролі та концерти.

– Я не знаю, де я буду завтра, – співається в приспіві.

Кліп зроблений в стилі документального фільму. У відео можна побачити Noize MC, ONUKA, Skepta, Еліну Паніку і Колю Ekspert.

Нагадаємо, Alyona Alyona отримала нагороду Anchor award за популярність, якою вона досягла всього за рік.

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