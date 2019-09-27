У п’ятому випуску дев’ятого сезону шоу Зважені та щасливі проект покинула Рима Пенджиєва.

На п’ятому тижні проекту Зважені та щасливі 9 під жовту лінію потрапили Рима та Лала.

Під час конкурсу Рима отримала 2 кг антибонусу, оскільки відмовилася від участі в ньому.

Лалі з команди помаранчевих також не вдалося подолати труднощі, тому вона заробила 1 кг антибонусу.

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Рима Пенджиєва звинуватила у всьому колектив, який не дозволяв їй тренуватися на повну силу. Вона зазначила, що могла би стати, за бажання, переможницею проекту.

Тому поступилася своїм місцем Лалі.

Слухати суперників учасниця відмовилася, оскільки її не цікавила їхня думка.

До слова, у четвертому випуску шоу Зважені та щасливі 9 проект покинув Саша Гончаров.

Джерело: СТБ

Фото: bigstb