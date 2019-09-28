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Я Яна: Jerry Heil презентувала дебютний альбом

Українська поп-співачка Jerry Heil презентувала дебютний альбом під назвою Я Яна.

Jerry Heil

Співачка Jerry Heil презентувала на YouTube-каналі свій перший альбом – Я Яна.

До нього увійшли вісім композицій, серед яких уже відомі хіти Вільна каса, Охрана отмена і Хостел монстрів.

На цифрових майданчиках прем’єра відбудеться 4 жовтня.

Нагадаємо, 25 жовтня Jerry Heil представила новий кліп на пісню Вільна каса.

Джерело: Jerry Heil 

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