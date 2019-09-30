Українська співачка Світлана Лобода прилетіла до Києва.

Світлана Лобода прилетіла до Києва, щоб відзначити день народження свого кума, телеведучого Анатолія Анатоліча.

Також Лобода виступила на весіллі засновниці студії грації Graces Studio by Valeria Versalskaya Валерії Версальської в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Крім Лободи, на святі виступили Таїсія Повалій і Тіна Кароль.

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Співачка натякнула, що пише альбом у Києві.

– Київ… Вдень – альбом, ввечері – танці, – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Сен 2019 в 8:16 PDT

Нагадаємо, Лобода в інтерв’ю Ксенії Собчак заявила, що їй не подобаються відносини між Україною і Росією і вона хотіла б, щоб країни дружили.