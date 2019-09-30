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День народження і весілля: Лобода приїхала до Києва

Українська співачка Світлана Лобода прилетіла до Києва.

лобода в киеве

Світлана Лобода прилетіла до Києва, щоб відзначити день народження свого кума, телеведучого Анатолія Анатоліча.

Також Лобода виступила на весіллі засновниці студії грації Graces Studio by Valeria Versalskaya Валерії Версальської в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Крім Лободи, на святі виступили Таїсія Повалій і Тіна Кароль.

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Співачка натякнула, що пише альбом у Києві.

– Київ… Вдень – альбом, ввечері – танці, – написала вона.

 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Нагадаємо, Лобода в інтерв’ю Ксенії Собчак заявила, що їй не подобаються відносини між Україною і Росією і вона хотіла б, щоб країни дружили.

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