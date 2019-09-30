Українська співачка Світлана Лобода натякнула, що батьком її дочки є Тілль Ліндеманн.

Світлана Лобода натякнула, що батьком її дочки є вокаліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

Приводом цього став знімок, який співачка опублікувала в Instagram. На фото Лобода тримає новонароджену дочку.

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– Яке ж це було диво… Але ж нам вже 1,4 року, – написала вона.

Під фотографією зірка розмістила хештег #мояТіля, натякнувши на те, що батьком дівчинки все ж є Тілль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 30 Сен 2019 в 12:56 PDT

Нагадаємо, 24 травня 2018 року Світлана Лобода вдруге стала мамою.

ЗМІ неодноразово писали про те, що батьком її дитини є Ліндеманн, але артисти не коментували цю інформацію.