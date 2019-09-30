Стрімінговий сервіс Netflix офіційно дав зелене світло четвертому сезону популярного серіалу Дивні дива.
На каналі Stranger Things в Youtube опублікували офіційний тизер четвертого сезону серіалу Дивні дива, який вийде на стрімінговій платформі Netflix.
У невеликому тизері можна побачити назву серіалу і цифру чотири, яка з’являється через кілька секунд.
Однак потім напис починає обвиватися “корінням” з іншого світу і з’являється фраза Ми вже не в Хокінсі.
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Можливо, четвертий сезон Дивних див буде присвячений новому місту або більше розповість про паралельний світ.
Дата виходу Дивних див 4 наразі не оголошена.
До слова, Netflix опублікував трейлер фільму Ель Каміно: У всі тяжкі, який розповість про долю Джессі Пінкмана.
Відео: Stranger Things
Фото: Stranger Things