PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

У метро Києва помітили Тома Круза

Голлівудського актора Тома Круза помітили у Києві.

У метро Києва помітили Тома Круза

У Києві у метро на Золотих воротах помітили Тома Круза. Офіційних даних про його візит до столиці поки немає. Однак у соцмережах вже активно обговорюють приїзд голлівудського актора до України.

Читайте: HALO-стрибок: Том Круз заради зйомок стрибнув з висоти 7,5 км

Нагадаємо, що 14 вересня на Щорічну конференцію YES 2019 у Києві завітала голлівудська акторка українського походження Міла Куніс з чоловіком Ештоном Кутчером.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка