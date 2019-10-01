Прем’єри жовтня 2019 в Україні представлять щось цікавеньке для кожного глядача. Факти ICTV зібрали найочікуваніші новинки у жовтні в одному матеріалі.

Прем’єри жовтня 2019 зможуть потішити навіть розбалуваних глядачів.

Це, напевно, найбільш урожайний місяць осіннього кіносезону.

Тут і абсолютно новий Джокер, старий Термінатор, повернення Джолі і навіть кілька Віллів Смітів.

3 жовтня

Джокер

Хоакінг Фенікс в головній ролі. Роберт де Ніро на другому плані. Рейтинг R, похмура атмосфера і гучне очікування.

Фільм про одного з найбільш харизматичних і загадкових лиходіїв не лише всесвіту DC, але і всієї кіноіндустрії.

Цікаво, що автори стрічки не брали навіть комікси за основу, а вирішили дати власну версію того, як з’явився Джокер.

До речі, Факти ICTV вже були на прес-показі фільму, і у нас є своя рецензія на фільм Джокер.

Жанр: драма, кримінал, трилер

Країна: США, Канада

Режисер: Тодд Філліпс

10 жовтня

Двійник

Що може бути краще, ніж відразу два Вілла Сміта на екрані: постарілий і комп’ютерно омолоджений?

Так, багато чого, але з фільму Двійник все одно повинен вийти непоганий бойовик.

Це точно не буде фурор, але на великому екрані має бути цікаво і жваво.

Жанр: бойовик, драма, трилер, фантастика

Країна: США, Китай

Режисер: Енг Лі

Захар Беркут

Ми всі цього чекали.

Спільне виробництво України зі Штатами. Друга екранізація однойменної історичної повісті Захар Беркут Івана Франка.

Цікаво, що фільм знімали англійською мовою, а у нас він вийде з українським дубляжем.

У кадрі буде величне Закарпаття, а також кілька місць під Києвом.

Жанр: бойовик, драма, історія

Країна: Україна, США

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн

Джексі

Легка американська комедія.

Ми додали її до списку через кумедного Адама Дівайна, який грає головну роль і, звичайно, тому що це фільм про сучасні технології.

Має бути смішно і невимушено.

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Джон Лукас, Скотт Мур

17 жовтня

Чаклунка: Володарка темряви

Про продовження Малефісенти було оголошено ще у 2015 році. Рогатою чарівницею так само лишається Анджеліна Джолі, а Ель Фаннінг знову зіграє Аврору.

Чи доведе Джолі, що кохання не існує, подивимося у кіно з 17 жовтня.

Жанр: сімейний, фентезі

Країна: США

Режисер: Хоакім Роннінг

Арахісовий сокіл

По-перше, тут грає крутий Шая ЛаБаф, по-друге, не така крута, але Дакота Джонсон, а по-третє, ви заллєте сльозами кінотеатр, але вам сподобається.

Це фільм про те, як дрібний злочинець зустрів хлопця з синдромом Дауна і вони стали друзями.

Жанр: драма, комедія, пригоди

Країна: США

Режисер: Тайлер Нілсон, Майк Шварц

31 жовтня

Термінатор: Фатум

Термінатор 6, який насправді Термінатор 3. Картина стане продовженням другої частини Судний день, тим самим ігноруючи всі наступні проекти серії.

За словами режисера, він вирішив перезапустити фільм і повернути історію у правильне русло.

Це трохи віддає провалом, але, може, творцям вдасться переконати глядача.

Жанр: бойовик, фантастика

Країна: США, Китай

Режисер: Тім Міллер

Сирота Бруклін

Едварт Нортон не лише грає головну роль у фільмі, але і зайняв режисерське крісло.

Крім того, майданчик з ним поділять Брюс Вілліс, Алек Болдуін і Віллем Дефо.

У стрічці людина, що страждає синдромом Туретта, буде справжнім детективом.

Жанр: драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Едвард Нортон

У наш список не увійшло кілька фільмів, які не є масовими, але можуть вас зацікавити.

Наприклад, Операція Колібрі (3 жовтня), де Джессі Айзенберг і Сальма Хаєк грають аферистів.

Холодна кров – бойовик з Жаном Рено, який вийде на екрани 17 жовтня, і фільм 21 міст з Чедвіком Боузманом у ролі поліцейського.

Так, жовтень своїми прем’єрами не дасть вам замерзнути або впасти в осінню депресію.

Цього місяця у кінотеатрі вистачає довгоочікуваних фільмів, тож геть смуток з какао, хутко у кіно.

А Факти ICTV завчасно видаватимуть вам рецензії на фільми. Стежте!

Валерія Маліцька