Маргарита Паша з Харкова, яка тепер носить титул Міс Україна потрапила у мовний скандал, відмовившись від інтерв’ю українською мовою.
Міс Україна Маргарита Паша з Харкова відмовилася спілкуватися з журналістами українською мовою.
Після чого дівчина написала гнівний пост у Instagram, в якому зазначила, що має право висловлювати свої думки якою завгодно мовою, а кому не подобається, що пише російською – може відписатися.
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Однак під постом користувачі мережі розкритикували Міс Україну.
Друга публікація Маргарити була українською мовою, в якій вона зазначила, що відмовилася від інтерв’ю через погане самопочуття.
Також вона намагалася виправдатися і запевнити, що володіє державною мовою і не хотіла нікого образити.
– Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами, і в інтернеті ви можете знайти безліч відеосюжетів, де я даю інтерв’ю як російською, так і українською, – запевнила Маргарита Паша.
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