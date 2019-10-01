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Маю право: Міс Україна Маргарита Паша відмовилася від інтерв’ю українською

Маргарита Паша з Харкова, яка тепер носить титул Міс Україна потрапила у мовний скандал, відмовившись від інтерв’ю українською мовою.

Маю право: Міс Україна Маргарита Паша відмовилася від інтерв’ю українською

Міс Україна Маргарита Паша з Харкова відмовилася спілкуватися з журналістами українською мовою.

Після чого дівчина написала гнівний пост у Instagram, в якому зазначила, що має право висловлювати свої думки якою завгодно мовою, а кому не подобається, що пише російською – може відписатися.

Читайте: Що постить в Instagram Маргарита Паша – яскраві фото

Однак під постом користувачі мережі розкритикували Міс Україну.

Друга публікація Маргарити була українською мовою, в якій вона зазначила, що відмовилася від інтерв’ю через погане самопочуття.

Також вона намагалася виправдатися і запевнити, що володіє державною мовою і не хотіла нікого образити.

– Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами, і в інтернеті ви можете знайти безліч відеосюжетів, де я даю інтерв’ю як російською, так і українською, – запевнила Маргарита Паша.

Раніше Факти ICTV писали, хто така Маргарита Паша, яка стала Міс Україна.

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