1 жовтня відзначається Міжнародний день музики. Свято було засноване за ініціативи музичної ради при ЮНЕСКО.
У 2019 році в світі музики відбулися несподівані відкриття. 16-річна Billie Eilish очолила всі музичні чарти, Rammstein випустили альбом через майже 10 років мовчання, а Lana Del Rey представила шостий реліз, який називають найкращим в її кар’єрі.
Також на місці не сиділи і Ariana Grande з Taylor Swift.
Музика у 2019 році порадувала меломанів і шанувальників певних виконавців.
Факти ICTV зібрали 10 найпопулярніших хітів 2019.
Billie Eilish – Bad Guy
Taylor Swift Lover
Ariana Grande – Don’t Call Me Angel (with Miley Cyrus & Lana Del Rey)
Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus
Post Malone – Circles
Rammstein – Deutschland
Lana Del Rey – Doin’ Time
Billie Eilish – Bellyache
Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don’t Care
Zivert – Life
До речі, в серпні американський ню-метал-гурт Slipknot випустив перший за п’ять років альбом We Are Not Your Kind.