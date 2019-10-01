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Плакала гурту KAZKA виявилася найпопулярнішою піснею в Росії

Пісня Плакала українського гурту KAZKA виявилася найпопулярнішою серед росіян.

Плакала KAZKA

Протягом року росіяни найчастіше шукали в пошуковику Яндекс текст пісні Плакала українського гурту KAZKA.

Популярність запитів оцінювалася за 100-бальною шкалою. Пісня Плакала набрала найвищий бал – 100.

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Також до рейтингу увійшли композиції Детство Rauf & Faik (36), Незабудка Тіма Білоруських (29), Юморист Face (24), Зацепила Артура Пирожкова (17), День победы Льва Лещенка (17).

Найпопулярнішими кліпами виявилися Skibidi групи Little Big (100), Алкоголичка Артура Пирожкова (97) і Ibiza Філіпа Кіркорова та Миколи Баскова (58).

Нагадаємо, у червні гурт KAZKA випустив перший сингл з нового альбому Nirvana під назвою Пісня сміливих дівчат.

Джерело: ТАСС

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