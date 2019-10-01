Крадіжка для розваги або клептоманія. Що українські знаменитості забирали з бенкетів чи готельних номерів, дивіться у сюжеті.

Найулюбленіша річ, яку найчастіше присвоюють зірки – це капці з готелів. І нічого протизаконного чи неетичного вони в цьому не вбачають.

Травесті-діва Монро розповідає, що часто може поцупити дуже яскравий посуд на банкеті.

– Тому я беру з собою маленькі сумочки, щоб не було спокуси, – розповіла співачка.

Дядя Жора теж зізнався, що неодноразово забирав з готелю капці.

– Усі магнітики привозили, а я тапки, – зазначив шоумен.

Арсен Мірзоян каже, що це не крадіжка, бо капці одноразові і після використання вже нікому не знадобляться.

Читайте: Лобода натякнула, хто батько її дочки

Павло Зібров зібрав ледь не колекцію, каже що має 10 пар.

– У готелі в Туреччині, де ми буваємо є такі махрові капці з великими відбитками. Ну це клас, – наголосив співак.

Слава Соломка завжди забирає хороші капці.

– У моїй вбиральні під раковиною є шафка з милою добіркою капців, що я привозив з різних готелів, – розповів Слава.

Нагадаємо, голлівудський актор Том Круз приїхав у Київ.