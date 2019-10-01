Відомий український співак Олег винник дав прес-конференцію після скандалу з російським проектом Всім мир. Проте нові заяви не те, щоб заспокоїли користувачів мережі, а ще більше роздратували.

Український артист Олег Винник під час прес-конференції не зміг чітко відповісти, чи вважає Росію агресором.

Крім того, Олегу Виннику поставили повторне запитання щодо того, кому належить Крим та чи варто Україні за нього боротися.

– Україна бореться за Крим і буде боротися. Проте від Винника не варто чекати фрази, що варто робити. Я – людина творча, артист, не політик, і кожне моє слово може спрацювати проти мене. У мене своя позиція. Я хочу миру, аби люди жили у мирі та спокої. Я українець, я громадянин України, і Крим мій, – заявив Олег Винник.

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Також він розповів чи поїде туди з гастролями.

– Я ніколи не виступав у Росії і не буду виступати на цей час, коли ми маємо такий біль і горе, – заявив співак.

Прес-конференція не залишилася без уваги користувачів мережі, які одразу ж стали коментувати слова артиста. До слова, гнівних коментарів була більшість.































Страшно жити у країні: мережа обурена словами Винника про Крим і РФ / 8 фотографий

Нагадаємо, Олег Винник опинився у центрі скандалу після виходу ролика Всем мир. Згодом ім’я артиста з’явилося в базі Миротворець.