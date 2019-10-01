1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Розповідаємо хто, зі світових зірок відмовився від м’яса і став вегетаріанецм.

Том Круз

Найбільш високооплачуваний актор сучасності дотримується винятково вегетаріанського меню. Том Круз уже багато років не вживає м’яса і дотримується здорового способу життя.

Нестачу білків Круз компенсує протеїновими коктейлями. Актор впевнений – саме вегетаріанство допомагає йому продовжувати молодість.

Джаред Лето

Музикант вважає вегетаріанство своєю життєвою позицією. Він виступає за захист тварин і бореться проти їх вбивства заради м’яса та хутра. Відомий співак дотримується вегетаріанства уже більше 20 років.

Джаред не тільки не їсть м’яса і молочних продуктів, але й не носить одяг з хутра та шкіри. У 2013 році організація РЕТА внесла красеня Лето у список найсексуальніших зірок-вегетаріанців.

Демі Мур

Демі Мур спочатку захопилася вегетаріанством винятково з практичної точки зору, щоб позбутися від зайвих кілограмів і виглядати молодшою. Саме завдяки своїй пристрасті до рослинної їжі актриса одужала після народження трьох доньок.

В меню актриси – овочі, фрукти, свіжі соки, зелень, пророщені зерна та боби.

Бред Пітт

Відомо, що Бред Пітт багато років не їсть м’яса. Знаменитий актор став великим борцем за тваринний світ.

Після зйомок фільму Сім років у Тибеті він відмовився від м’яса і потім навіть картав Анджеліну Джолі через те, що вона їсть дуже багато червоного м’яса і може годувати дітей фаст-фудом.

Дженніфер Лопес

Американська акторка відмовилася від м’ясних і молочних продуктів та яєць ще у 2014 році.

– Вегетаріанство не тільки допомагає схуднути і оздоровитися, а й робить людину по-справжньому щасливою, – вважає співачка.

Сьогодні на столі у співачки можна знайти тільки овочі, зелень і водорості, також вона обмежує себе у вживанні хліба і цукру.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували найкращі образи і кліпи Дженніфер Лопес.