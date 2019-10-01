Популярний український співак Олег Винник так і не відповів, чи є Росія агресором.

Український артист Олег Винник зібрав прес-конференцію через скандал, який здійнявся після його участі у російській акції Всім мир.

– У нас війна. Вона називається АТО, зараз вже по-іншому. Скільки років називалося АТО, а зараз вже по-іншому, – заявив співак.

Крім того, він зазначив, що йому не важливо, хто розв’язав війну, головне, щоб вона припинилася.

За його словами, жоден з учасників бойових дій на Сході України не скаже, що він не хоче миру.

– У таких випадках я вірю, що ці хлопці, перед якими величезна повага і величезний біль, я думаю, що жоден з них не скаже, що він не хоче миру. Звичайно, ми маємо закінчити війну, – заявив Винник.

Він додав, що хлопці не йдуть воювати за якусь територію, а йдуть відстоювати нашу країну.

– Я не хочу, аби гинули наші хлопці та люди, які ніколи не тримали зброю у руках. Я не буду наполягати, що це за акція, від кого вона. Є справа, є люди, які хочуть миру, іншим нехай займаються фахівці, – зазначив співак.

Читайте: Всем мир: чому Винник потрапив у скандал і опинився у базі Миротворець

Однак під час спілкування з журналістами артист так і не сказав, чи вважає Росію агресором.

– Ви хочете почути, що я вважаю, а я все-таки хочу, щоб почули люди, які мають право в нашій країні вирішувати долю держави. Президент, наша влада, – заявив Винник.

Свою позицію Винник пояснив тим, що він не політик, а творча людина.

– Кожного разу на своїх концертах я бажаю всім миру. Це моя місія, мій хрест. Я хочу, щоб люди жили в мирі. Якщо є люди, які проти мене, які скажуть, що проти миру – це не добре. А я впевнений, що люди зі мною, – додав співак.

Я громадянин України, і Крим мій – Винник

Також Олег Винник розповів, чий Крим, та вибачився за слова про окупацію півострова без жодної жертви.

Фото: Олег Винник