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Я громадянин України, і Крим мій – Винник

Відомий український співак Олег Винник зазначив, чий Крим та вибачився за слова про окупацію півострова без жодної жертви.

Я громадянин України, і Крим мій – Винник

Український артист Олег Винник заявив, що Україна повинна боротися за повернення Криму, та додав, що від нього це ніяк не залежить.

Він зазначив, що про повернення Криму варто не говорити, а діяти.

– З приводу дій – це не до мене, а до фахівців, до влади. Це нам мають пояснювати люди, які стоять вище: президент та ті, хто до цього причетні, – підкреслив артист.

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Крім того, Олегу Виннику поставили повторне запитання щодо того,  кому належить Крим та чи варто Україні за нього боротися.

– Україна бореться за Крим і буде боротися. Проте від Винника не варто чекати фрази, що варто робити. Я – людина творча, артист, не політик, і кожне моє слово може спрацювати проти мене. У мене своя позиція. Я хочу миру, аби люди жили у мирі та спокої. Я українець, я громадянин України, і Крим мій, – заявив Олег Винник.

Крім того, співак вибачився за свої слова про те, що окупація Криму проходила без жертв.

– Я хочу вибачитися перед воїнами, які загинули під час окупації Криму. Я правду сказав, що не знав цієї інформації. Через це я хочу вибачитись. Я співчуваю сім’ям загиблих та несу разом з вами цей біль, – додав Винник.

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Нагадаємо, Олег Винник опинився у центрі скандалу після виходу ролика Всем мир. Згодом ім’я артиста з’явилося в базі Миротворець.

Фото: оlegg.vynnyk

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