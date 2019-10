Дуейн Джонсон привітав свою фанатку Мері Гровер з 100-м днем народження.

Подарунок вдалося отримати завдяки подрузі внучки Джеймі Клінгер. Вона знала, що Гровер стала прихильницею Джонсона більше 20 років тому і вирішила порадувати її привітанням від улюбленого актора.

Клінгер вирішила зв’язатися з Джонсоном через спільних знайомих. Наприкінці вересня вона розповіла в Twitter, що план може спрацювати. У цьому твіті вона відзначила актора, і він раптово відповів.

Джонсон погодився записати відео з привітанням для Гровер. Жінка побачила ролик 1 жовтня, а 2 жовтня Клінгер опублікувала його в Twitter.

Відео перепостив Джонсон і ще раз привітав Гровер з ювілеєм і зізнався, що “такі випадки – найкраща сторона популярності”.

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI

— Jamie Klingler (@jamieklingler) October 2, 2019