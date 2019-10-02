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Дуейн Джонсон привітав з днем народження фанатку, яка відзначила 100 років

Голлівудський актор Дуейн Джонсон привітав свою фанатку з днем народження, виконавши для неї пісню.

Дуейн Джонсон

Дуейн Джонсон привітав свою фанатку Мері Гровер з 100-м днем народження.

Подарунок вдалося отримати завдяки подрузі внучки Джеймі Клінгер. Вона знала, що Гровер стала прихильницею Джонсона більше 20 років тому і вирішила порадувати її привітанням від улюбленого актора.

Клінгер вирішила зв’язатися з Джонсоном через спільних знайомих. Наприкінці вересня вона розповіла в Twitter, що план може спрацювати. У цьому твіті вона відзначила актора, і він раптово відповів.

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Джонсон погодився записати відео з привітанням для Гровер. Жінка побачила ролик 1 жовтня, а 2 жовтня Клінгер опублікувала його в Twitter.

Відео перепостив Джонсон і ще раз привітав Гровер з ювілеєм і зізнався, що “такі випадки – найкраща сторона популярності”.

Нагадаємо, Дуейн Скеля Джонсон оголосив про повернення в WWE.

Джерело: Медуза

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