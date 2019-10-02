В мережі з’явився трейлер кримінальні комедії Джентельмени культового британського режисера Гая Річі.

Трейлер кримінальної комедії Джентельмени з’явився в мережі і нагадав шанувальникам, що Гай Річі знову повернувся до жанру, який є його візитною карткою.

Останнім часом Річі знімав в основному блокбастери на кшталт Шерлока Холмса, агентів А. Н. К. Л. або діснеївського Аладдіна.

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У новій стрічці британського режисера головну роль зіграв Метью Макконахі.

Трейлер Джентльменів нагадує про його ранніх фільмах Гая Річі. Це кримінальна комедія про американського експата Міккі Пірсона, який розбагатів на продажу марихуани в Лондоні. Після він вирішує вийти зі справи, але його друзі і конкуренти відразу хочуть прибрати до рук його імперію.

Раніше у мережі з’явився другий трейлер фільму Мартіна Скорсезе Ірландець з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро.