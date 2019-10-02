Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер розійшлася з репером Тревісом Скоттом.

Причиною розриву Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта стала розбіжність робочих графіків. Однак цю версію дуже часто використовують в шоу-бізнесі, тому шанувальники в неї не вірять.

Джерела з оточення пари розповіли, що Дженнер і Скотт розійшлися кілька тижнів тому.

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Інсайдери говорять, що пара намагалася розібратися з проблемами у відносинах, але в результаті ухвалила рішення розійтися хоча б на час.

До речі, на весілля Джастіна і Хейлі Бібер 30 вересня, зірка прилетіла з дочкою Стормі і сестрою Кендалл.

Нагадаємо, минулого року Дженнер та її бойфренд Тревіс Скотт стали батьками.