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Кайлі Дженнер розійшлася з Тревісом Скоттом

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер розійшлася з репером Тревісом Скоттом.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Причиною розриву Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта стала розбіжність робочих графіків. Однак цю версію дуже часто використовують в шоу-бізнесі, тому шанувальники в неї не вірять.

Джерела з оточення пари розповіли, що Дженнер і Скотт розійшлися кілька тижнів тому.

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Інсайдери говорять, що пара намагалася розібратися з проблемами у відносинах, але в результаті ухвалила рішення розійтися хоча б на час.

До речі, на весілля Джастіна і Хейлі Бібер 30 вересня, зірка прилетіла з дочкою Стормі і сестрою Кендалл.

Нагадаємо, минулого року Дженнер та її бойфренд Тревіс Скотт стали батьками.

Джерело: TMZ

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