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Клітинка, спідниця гофре і леопардовий принт: що вдягнути восени, щоб бути у тренді

Тренди нинішнього сезону осінь-зима – це клітинка, все натуральне та одяг у стилі оверсайз.

Клітинка, спідниця гофре і леопардовий принт: що вдягнути восени, щоб бути у тренді

Що буде у тренді нинішнього сезону осінь-зима розповів фешн-диктатор Андре Тан.

По-перше, у моді зараз клітинка. По-друге, зараз дуже актуально все натуральне, природне і вільне.

– Якщо одяг на вас сидить, як рукавичка, дуже обтягує, це вже не у моді. У моді зараз величезна кількість светрів саме крупної в’язки тощо. Дуже нейтральних таких кольорів. А саме: колір солодкої кукурудзи – це такий білий з жовтим, а також колір тофі, його також називають “цукровий мигдаль”, – каже дизайнер.

Довідка. Тофі – трохи світліший, аніж коричневий, але темніший, аніж бежевий.

І хороша новина для всіх, хто тримає вдома речі, які давно вийшли з моди. Вони – повертаються.

–  І знову у моді спідниці-гофре. Тому що у моді зараз 70-ті роки.

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Другий тренд – це анімалістичні принти, а саме леопард.

Зараз дуже актуальний монохромний total look. Одягайтеся в один колір і ви точно будете у тренді. Особливо, якщо цей колір тофі.

До речі, Факти ICTV публікували найкращі ідеї манікюру з дизайном омбре.

Джерело: Вікна новини

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