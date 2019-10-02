Герцогиня Сассекська Меган подала позов проти британської газети Mail on Sunday. Вона вважає, що газета незаконно опублікувала її лист.

Герцогиня Сассекська Меган подала позов проти британської газети Mail on Sunday через безперервну пропаганду, що здійснює видання стосовно герцогині.

Адвокати герцогині стверджують, що матеріали Mail on Sunday не відповідають дійсності і принижують особисту гідність Меган Маркл.

У лютому газета опублікувала написаний від руки незабаром після весілля лист Меган батькові.

– На жаль, моя дружина з нещодавнього часу стала жертвою британських таблоїдів. Безжальна кампанія набирала обертів протягом останнього року, під час її вагітності і турботи про нашого новонародженого сина.

Принц згадує свою матір Діану, принцесу Уельську, і зазначає, що зараз його найбільший страх – що історія повторюється, – зазначає принц Гаррі.