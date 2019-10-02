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Міміно, Кін-дза-дза, Не горюй: відомі пісні та біографія Гії Канчелі

У Тбілісі на 85-му році життя помер грузинський композитор, народний артист СРСР Гія Канчелі. Біографію музиканта читайте на сайті Факти ICTV.

Міміно, Кін-дза-дза, Не горюй: відомі пісні та біографія Гії Канчелі

Композитор Гія Канчелі написав музику до фільмів Міміно і Кін-дза-дза.

Біографія Гії Канчелі

Гія Канчелі народився у Тбілісі в 1935 році і там закінчив місцеву консерваторію.

Він автор кількох симфоній і творів для оркестру. У 1976 році за свою Четверту симфонію Пам’яті Мікеланджело був удостоєний Державної премії СРСР.

Канчелі написав музику до багатьох популярних радянських фільмів.

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Гія Канчелі – пісні

Широкій публіці він був відомий завдяки музиці до фільмів Георгія Данелії, серед яких Міміно, Кін-дза-дза, Не горюй, Паспорт та інші.

Нагадаємо, Гія Канчелі помер від тривалої хвороби.

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